Пафосный лимузин с секретами: раскрыты подробности авто из сериала «Уэнздей»
- 31.08.2025, 14:33
- 1,068
Винтажное авто создали специально для съемок.
В сериале «Уэнздей» обращает на себя внимание помпезный лимузин Pontiac 1938 года. Оказалось, что винтажное авто создали специально для съемок и оно скрывает ряд секретов.
Удлиненный Pontiac, на котором ездит семейка Аддамсов, существует в единственном экземпляре и является довольно необычным. О нем рассказали на сайте Autoevolution.
Пафосное черное авто в стилистике ар-деко с огромным количеством хрома идеально вписывается в мрачный антураж мира "Уэнздей". Впрочем, на самом деле это не настоящий Pontiac 1938 года, а искусно созданная реплика.
Авто из сериала «Уэнздей» разработало румынское кузовное ателье, которое специализируется на изготовлении машин для кино. Дело в том, что оригинальные лимузины Pontiac Silver Streak и Tour Custom 1938 года хоть и существовали на самом деле, но были искусственным товаром. До наших дней сохранилось очень мало таких авто.
К тому же, заказчик поставил важное требование — двери и окна автомобиля должны быстро сниматься, чтобы облегчить съемки в салоне.
Авто Уэнздей Аддамс построено на удлиненной раме «Гелендвагена» 80-х годов и оснащено 2,3-литровым бензиновым двигателем Mercedes.
Выбор в пользу лимузина 1930-х сделали потому, что в оригинальном сериале «Семейка Аддамсов» было похожее авто — удлиненный Packard 1933 года. Примечательно, что год выпуска Pontiac совпадает с датой выхода первого комикса о семейке Аддамсов. Также стоит отметить номера ADD4M5, в которых зашифровано слово Addams.