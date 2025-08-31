Трамп пообещал трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 6 31.08.2025, 14:40

1,214

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Сроки и место он не уточнил.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сядет за стол переговоров вместе с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы завершить войну между этими странами. Глава Белого дома признал, что без его участия эти двое вряд ли соберутся вместе. «Насчет двусторонней [встречи Путина и Зеленского] — я не знаю, но трехсторонняя состоится», — сказал Трамп в интервью Daily Caller. Сроки и место он не уточнил.

Трамп пояснил, что порой люди «не готовы» мириться, и вновь сравнил Путина и Зеленского с детьми, которые дерутся на площадке, поскольку ненавидят друг друга. «Ты хочешь остановить их, а они продолжают. Но спустя какое-то время они сами будут рады остановиться. Понимаете? Это почти то же самое. Иногда им нужно немного повоевать, прежде чем их можно будет остановить», — отметил Трамп. При этом он оговорился, что это длится уже очень долго, из-за чего «погибли много людей».

Трамп объявил о планах организовать переговоры, которые стали бы для Путина и Зеленского первой очной встречей с 2021 года, 18 августа — вскоре после того, как лично встретился с ними двумя по очереди и принял европейских лидеров вместе с генсеком НАТО Марком Рютте. Однако эта инициатива, по сути, была отвергнута Москвой, которая выставила дополнительные условия. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча на уровне лидеров воюющих стран возможна лишь после «детальной проработки» повестки, но в то же время Путину нужно «ясное понимание», что подпись под мирным соглашением «поставит легитимное лицо», а полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Одновременно российская армия нанесла несколько ударов по Киеву, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Зеленский подчеркивал, что готов к переговорам с Путиным в любом формате, но предпочел бы трехстороннюю встречу с участием Трампа. «Мы рассчитываем, что партнеры помогут добиться хотя бы минимально конструктивной позиции от Москвы», которая «посылает негативные сигналы» по поводу возможной встречи, отмечал он.

26 августа Трамп заявил, что трудности с завершением войны между Россией и Украиной вызваны «масштабным межличностным конфликтом». По его словам, Путин отказывается от прямого контакта с Зеленским, так как тот ему «не нравится».

Уже через два дня канцлер Германии Фридрих Мерц констатировал, что встреча президентов России и Украины не состоится. В Белом доме тогда же заявили об их неготовности закончить войну.

