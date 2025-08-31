закрыть
4
  31.08.2025, 14:57
  • 1,002
The Guardian: США призвали Россию продвигаться к миру с Украиной

Иначе будут санкции.

США пригрозили России санкциями, если та не будет продвигаться к миру с Украиной. Такое предупреждение было направлено Москве во время экстренного заседания Совета безопасности ООН в пятницу.

Об этом сообщает The Guardian.

Встреча Совбеза ООН, как рассказывает The Guardian, была созвана после масштабного обстрела Киева, жертвами которого стали более 20 человек. Советник-посланник миссии США Джон Келли заявил на встрече, что такие удары «ставят под сомнение серьезность стремления России к миру», и потребовал, чтобы Россия их прекратила.

Кроме того, Келли сказал, что российский диктатор Владимир Путин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. А также, по данным The Guardian, повторил предупреждение президента США Дональда Трампа о том, что против России могут ввести санкции, если война продолжится.

