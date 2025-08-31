Запуск «Фламинго» впервые показали на видео

Запуск «Фламинго» впервые показали на видео2
- 31.08.2025, 15:01
- 2,546
Пока неизвестно, по каким целям отработали украинские ракеты.
В сети впервые показали запуск ракет «Фламинго» производства украинской компании Fire Point.
Кадры запуска «Фламинго» опубликовал Telegram-канал «Николаевский Ванек». На видео видны пуски с наземных установок и полет ракет в небе.
«Красиво, правда? Как бы это странно не звучало, но видео прихода куда-то по целям этого добра зависит частично от нас, но конечно от россиян», - отмечает канал.
Пока неизвестно, где состоялись запуски и по каким целям отработали украинские ракеты.