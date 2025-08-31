закрыть
Стало известно, где и когда похоронят Андрея Парубия

5
  • 31.08.2025, 15:05
  • 1,446
Андрей Парубий

Об этом сообщил мэр Львова.

Нардепа Андрея Парубия, который погиб от пули киллера накануне, похоронят на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом в своем телеграм сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый.

По его словам, в понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра начнется парастас (заупокойное богослужение).

А на следующий день, то есть во вторник, 2 сентября, там же в Соборе святого Юра в полдень стартует похоронная церемония.

«Ориентировочно в 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, состоится общегородская церемония прощания. Захоронение - на Лычаковском кладбище», - сообщил мэр Львова.

