Во время приезда Туска и фон дер Ляйен на границу с Беларусью появились солдаты с ружьями

  • 31.08.2025, 15:32
Во время приезда Туска и фон дер Ляйен на границу с Беларусью появились солдаты с ружьями
Фото: / Artur Reszko /PAP

Премьер-министр и президент Еврокомиссии показали настоящую европейскую решимость.

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что службы безопасности советовали ему отменить совместный с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен визит на польско-белорусскую границу.

Об этом сообщает RMF24.

В конце совместного заявления для СМИ Туск признался, что когда он и фон дер Ляйен направлялись к месту проведения пресс-конференции, они получили информацию и рекомендацию от службы безопасности отказаться от нее или изменить место проведения, поскольку «появились белорусские солдаты с ружьями».

«Поэтому я спрашиваю президента, что она думает по этому поводу. Готова ли она участвовать в этой конференции, в этом месте. И я услышал слова, которые я хотел услышать, и для нас здесь, в Польше, они были очевидны: никаких уступок, никто нас здесь не запугает и не побеспокоит», – сказал премьер-министр.

«Мы также здесь, чтобы показать эту настоящую европейскую решимость», – добавил он.

Фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что она прибыла, чтобы выразить полную солидарность Европы с Польшей как прифронтовой страной.

«В течение многих лет вы и поляки сталкиваетесь с целенаправленными и циничными гибридными атаками. Я хотела бы подчеркнуть, что Европа стоит бок о бок с вами во всех возможных случаях», – отметила она.

На пограничном посту в Крынках премьер-министр Дональд Туск и председатель ЕК приняли участие в брифинге с командирами Пограничной службы и армии – служб, привлеченных к защите польско-белорусской границы, где уже несколько лет происходят гибридные действия и миграционное давление, инспирированные Беларусью и Россией.

В Подляском воеводстве на 186 км границы с Беларусью установлен стальной забор высотой 5,5 м, который дополняется электронным барьером, действующим на 206 км этой границы, включая речные участки. В Люблинском воеводстве, с другой стороны, вдоль пограничной реки Буг установлен электронный барьер длиной 171 км.

Согласно коммюнике Канцелярии премьер-министра, помимо обороны и безопасности на восточной границе ЕС, темой переговоров в Крынках также является программа льготного кредитования SAFE, которая является частью плана перевооружения Европы в связи, среди прочего, с развитием военного потенциала России.

После брифинга с представителями служб Дональд Туск и Урсула фон дер Ляйен осмотрели место, где хранятся элементы для строительства «Восточного щита», а также модернизированное стальное заграждение на границе.

