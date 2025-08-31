закрыть
31 августа 2025, воскресенье, 15:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джордж Клуни трогательно сыграл в фильме «Джей Келли»

  • 31.08.2025, 15:44
Джордж Клуни трогательно сыграл в фильме «Джей Келли»
Джордж Клуни
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Фильм был встречен бурными овациями на Венецианском кинофестивале.

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма Ноа Баумбаха «Джей Келли», в котором звезда Голливуда Джордж Клуни исполнил роль успешного актера среднего возраста, переосмысливающего свою жизнь, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Фильм рассказывает о Джейе Келли, чья встреча со старым другом начинается с теплых воспоминаний и заканчивается рукопашной. Это заставляет героя задуматься о собственных ошибках и упущенном времени с детьми.

Клуни идеально подошел на роль Джея. Актер блестяще сочетает оба полюса характера персонажа — харизматичного и одновременно задумчивого. Джей Келли излучает обаяние на съемочной площадке и в окружении поклонников, но в уединении теряется, не зная, как быть самим собой.

Сюжет развивается вокруг отношений Джея с двумя дочерьми — старшей, Рили Ку, и младшей, Грейс Эдвардс, а также с менеджером Роном (которого сыграл известный актер Адам Сэндлер), который получает 15% от доходов актера. В центре истории — вопрос: кто настоящий друг и что значит быть честным с собой.

Особенно трогательно выглядит момент, когда Джей посещает кинофестиваль в Тоскане. Он наблюдает за подборкой клипов из своей карьеры, и зрители видят не только Джея Келли, но и самого Клуни — от юного актера до седеющего героя. Взгляд актера полон удивления и саморефлексии, заставляя задуматься о времени, славе и собственном пути.

«Джей Келли» — фильм о переосмыслении жизни, утрате и ценности человеческих отношений, в центре которого блистательная, трогательная игра Джорджа Клуни.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип