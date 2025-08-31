Джордж Клуни трогательно сыграл в фильме «Джей Келли» 31.08.2025, 15:44

Джордж Клуни

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Фильм был встречен бурными овациями на Венецианском кинофестивале.

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма Ноа Баумбаха «Джей Келли», в котором звезда Голливуда Джордж Клуни исполнил роль успешного актера среднего возраста, переосмысливающего свою жизнь, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Фильм рассказывает о Джейе Келли, чья встреча со старым другом начинается с теплых воспоминаний и заканчивается рукопашной. Это заставляет героя задуматься о собственных ошибках и упущенном времени с детьми.

Клуни идеально подошел на роль Джея. Актер блестяще сочетает оба полюса характера персонажа — харизматичного и одновременно задумчивого. Джей Келли излучает обаяние на съемочной площадке и в окружении поклонников, но в уединении теряется, не зная, как быть самим собой.

Сюжет развивается вокруг отношений Джея с двумя дочерьми — старшей, Рили Ку, и младшей, Грейс Эдвардс, а также с менеджером Роном (которого сыграл известный актер Адам Сэндлер), который получает 15% от доходов актера. В центре истории — вопрос: кто настоящий друг и что значит быть честным с собой.

Особенно трогательно выглядит момент, когда Джей посещает кинофестиваль в Тоскане. Он наблюдает за подборкой клипов из своей карьеры, и зрители видят не только Джея Келли, но и самого Клуни — от юного актера до седеющего героя. Взгляд актера полон удивления и саморефлексии, заставляя задуматься о времени, славе и собственном пути.

«Джей Келли» — фильм о переосмыслении жизни, утрате и ценности человеческих отношений, в центре которого блистательная, трогательная игра Джорджа Клуни.

