Катастрофа для официального Тегерана Аббас Галлямов

31.08.2025, 15:54

Аятоллы боятся, что правда выйдет наружу.

«Гардиан» пишет, что по мнению европейских дипломатов иранские власти пытаются не допустить международных инспекторов на свои ядерные объекты, потому что боятся обнародования информации об их уничтожении израильскими ВВС. Для официального Тегерана это будет означать буквально катастрофу: аятоллы потратили долгие годы и огромные деньги на проект, стёртый Израилем с лица Земли менее чем за две недели. После такого только повеситься.

На самом деле появление этой версии представляет собой блестящий ход с политтехнологической точки зрения – независимо от того, насколько она соответствуют действительности. Сейчас указанная интерпретация очень быстро разойдется среди иранцев, потому что когда режим по-настоящему непопулярен, к нему липнет любой негатив. Из всех версий люди автоматически выбирают самую невыгодную властям.

В свете этой версии упрямство иранских властей, прежде носившее оттенок принципиальности, начинает играть совсем в другом свете: «Э, так они, оказывается, просто свой позор прячут». Чтобы понять, что это будет именно так, достаточно вспомнить итоги опроса GAMAAN, проведенного вскоре после гибели предыдущего президента страны Раиси. В официальную версию о том, что его вертолет разбился из-за плохой погоды, поверило лишь 13 процентов иранцев. 57 процентов считает, что крушение было подстроено кем-то из противников погибшего. Так будет и сейчас. Поверят именно в то, что отказ пускать инспекторов вызван страхом раскрытия унизительной для аятолл правды об успехах Израиля, которую они изо всех сил пытаются отрицать.

Аббас Галлямов, Telegram

