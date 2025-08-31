Уроки Веймара 3 31.08.2025, 16:12

Почему сделки с автократами не работают.

История Веймарской республики напоминает: уступки авторитарным лидерам не спасают демократию, а ускоряют ее гибель, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

В 1933 году парламент Германии обсуждал «Закон о чрезвычайных полномочиях», который давал Адольфу Гитлеру право издавать указы. Для его принятия требовалось две трети голосов, и лишь Центристская партия могла помешать. Ее лидер, священник Людвиг Каас, опасаясь репрессий и надеясь сохранить влияние, решил поддержать закон. Он считал это «необходимым злом». Результат оказался катастрофическим — закон приняли, и нацисты получили полный контроль.

Это была не единственная ошибка. Еще до этого консерваторы, стремясь укрепить свои позиции, начали сотрудничать с нацистами. Медиа-магнат Альфред Гугенберг привлек Гитлера в кампанию против выплат репараций. Этот шаг сделал нацистов респектабельной политической силой. Позже бывший канцлер Франц фон Папен предложил назначить Гитлера главой правительства, уверяя, что его удастся «держать на поводке». Но уже через месяцы Гитлер ликвидировал оппозицию и установил диктатуру.

Веймарская республика не погибла мгновенно. Ее уничтожили серии «прагматичных» компромиссов — уступок ради выживания партий и личного влияния. Политики верили, что смогут контролировать экстремиста или выиграть время. Все просчитались — демократия рухнула, а их собственная власть исчезла.

Сегодня, когда авторитарные тенденции усиливаются в разных странах, этот урок актуален как никогда, демократию разрушают не только диктаторы, но и те, кто думает, что можно договориться с ними без последствий.

