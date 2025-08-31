закрыть
Пенсии в Беларуси поднимают только на бумаге

4
  • 31.08.2025, 16:22
  • 2,656
Цены растут быстрее.

С 1 сентября в Беларуси вновь поднимаются трудовые пенсии – в среднем обещают прибавку на 5%. Минтруд подтверждает: «перерасчет трудовых пенсий и их повышение уже утверждены указом и находятся в стадии реализации. Подсчитали, что средний размер пенсии по возрасту достигнет 980 рублей, пишет «Белорусы и рынок».

По сравнению с сентябрем 2024 годом – это рост на 167 рублей, или сразу на 20,5 %. Но насколько эта прибавка соответствует реальной динамике цен?

Цены растут быстрее

Если пенсии растут, да — но цены растут ещё быстрее. Так, по данным Белстата, в июле 2025 г. годовой рост потребительских цен составил 7,4 % (в июне — 7,3 %). Это самый высокий уровень с февраля 2023 г., и основную часть давления создают дорожающие услуги и продукты питания, которые выросли на 10,6 %.

Более детально: продукты за год подорожали на 10,6 %, услуги – на 7,6 %, а непродовольственные товары – на скромные 3 %. Особенно чувствительны продукты и услуги: именно их цены росли быстрее всего.

С виду цифры убедительные: 20 % роста пенсии за год — это внушительно. Но если учесть инфляцию и её ускорение (7–10 %), реальный доход пенсионеров падает. Это «прибавка», которая остаётся на бумаге, а в кошельке пенсионера — скорее иллюзия. В итоге, реальный доход пенсионеров – понижательный тренд. Но не всех...

Второе повышение в 2025-м

Это уже второе повышение пенсий за год — первое было 1 февраля (на 10 %), теперь ещё +5 %. На выплаты в сентябре потратят 2,2 млрд рублей, из которых 107 млн — дополнительные расходы на это повышение. Но и это лечение симптома — временное облегчение, в то время как давление цен продолжает расти.

«Особые» пенсии – почему о них не говорят?

Любопытный момент: пока обычным пенсионерам добавляют по 30–50 рублей, никто не вспоминает о «элитных» пенсиях — у судей, прокуроров, так называемых депутатов, госслужащих. Их пенсии в разы выше, но в официальных отчетах о повышении трудовых пенсий про них не рассказывают. Почему? Потому что сравнения выглядело бы слишком резко — и не в пользу социальной справедливости.

