Стало известно, как Германия поможет Украине
- 31.08.2025, 16:36
- 1,252
Берлин готовит свои «гарантии безопасности».
В правительственных кругах Германии сомневаются в необходимости размещения своих войск на территории Украины и намерены обеспечить гарантии безопасности деньгами.
Об этом в воскресенье, 31 августа, пишет немецкое издание Bild.
Отмечается, что после саммита с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа в Германии выразили готовность отправить свои войска для обеспечения мира в Украине. Однако теперь, спустя почти две недели после встречи, нарастает разочарование — российский диктатор Владимир Путин стремится продолжать войну, а не садиться за стол переговоров. Это делает предоставление гарантий безопасности со стороны западных солдат отдаленной перспективой, отмечает Bild.
Но даже в том случае, если страна-агрессор Россия и Украина достигнут мирного соглашения, Германия намерена в первую очередь предоставить гарантии безопасности финансово. Берлин покроет как минимум часть денежного обеспечения украинских солдат. Также страна намерена продолжить обучение украинских бойцов.
Кроме того, будет увеличено производство вооружений в Украине, в том числе в сотрудничестве с оружейными компаниями Германии.