Стало известно, как Германия поможет Украине 31.08.2025, 16:36

1,252

Берлин готовит свои «гарантии безопасности».

В правительственных кругах Германии сомневаются в необходимости размещения своих войск на территории Украины и намерены обеспечить гарантии безопасности деньгами.

Об этом в воскресенье, 31 августа, пишет немецкое издание Bild.

Отмечается, что после саммита с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа в Германии выразили готовность отправить свои войска для обеспечения мира в Украине. Однако теперь, спустя почти две недели после встречи, нарастает разочарование — российский диктатор Владимир Путин стремится продолжать войну, а не садиться за стол переговоров. Это делает предоставление гарантий безопасности со стороны западных солдат отдаленной перспективой, отмечает Bild.

Но даже в том случае, если страна-агрессор Россия и Украина достигнут мирного соглашения, Германия намерена в первую очередь предоставить гарантии безопасности финансово. Берлин покроет как минимум часть денежного обеспечения украинских солдат. Также страна намерена продолжить обучение украинских бойцов.

Кроме того, будет увеличено производство вооружений в Украине, в том числе в сотрудничестве с оружейными компаниями Германии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com