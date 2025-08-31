закрыть
31 августа 2025, воскресенье, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, как Германия поможет Украине

  • 31.08.2025, 16:36
  • 1,252
Стало известно, как Германия поможет Украине

Берлин готовит свои «гарантии безопасности».

В правительственных кругах Германии сомневаются в необходимости размещения своих войск на территории Украины и намерены обеспечить гарантии безопасности деньгами.

Об этом в воскресенье, 31 августа, пишет немецкое издание Bild.

Отмечается, что после саммита с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа в Германии выразили готовность отправить свои войска для обеспечения мира в Украине. Однако теперь, спустя почти две недели после встречи, нарастает разочарование — российский диктатор Владимир Путин стремится продолжать войну, а не садиться за стол переговоров. Это делает предоставление гарантий безопасности со стороны западных солдат отдаленной перспективой, отмечает Bild.

Но даже в том случае, если страна-агрессор Россия и Украина достигнут мирного соглашения, Германия намерена в первую очередь предоставить гарантии безопасности финансово. Берлин покроет как минимум часть денежного обеспечения украинских солдат. Также страна намерена продолжить обучение украинских бойцов.

Кроме того, будет увеличено производство вооружений в Украине, в том числе в сотрудничестве с оружейными компаниями Германии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип