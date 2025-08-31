ИИ помогает стать более человечным лидером 31.08.2025, 17:09

Три секрета.

Современные лидеры часто воспринимают искусственный интеллект как холодный инструмент, способный заменить человеческое участие. На самом деле ИИ может сделать лидерство более человечным, усилить эмпатию, внимание к команде и стратегическое мышление, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Вот три способа, как ИИ помогает лидерам сосредоточиться на людях:

1. Анализ коммуникации.

ИИ может оценивать тон сообщений, предлагать корректировки формулировок и выявлять резкие или неудачные выражения. Это помогает лидеру вести сложные разговоры или давать обратную связь с большей эмпатией, относится внимательней к эмоциям сотрудников.

2. Поддержка личной связи.

С ростом команды сохранять личный контакт с каждым становится сложнее. ИИ отслеживает важные события — дни рождения, достижения, новые обязанности — и напоминает о них руководителю. Таким образом, внимание к сотрудникам сохраняется и усиливается, а связь с командой становится более искренней.

3. Освобождение времени для значимых задач.

ИИ берет на себя рутинные задачи: составление отчетов, резюме встреч, планирование проектов. Руководитель получает больше времени для наставничества, поддержки сотрудников, стратегических размышлений и проактивного решения задач, вместо того чтобы постоянно тушить «пожары».

Использование ИИ руководством не делает его менее человечным — наоборот, оно позволяет возвращать фокус на людей, углублять взаимопонимание и развивать культуру поддержки. Такой подход помогает лидерам более эффективно общаться, проявлять эмпатию и создавать атмосферу, где сотрудники чувствуют себя ценными и услышанными.

С помощью ИИ лидеры получают инструмент для усиления человеческих качеств и построения более устойчивых и успешных команд.

