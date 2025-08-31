закрыть
31 августа 2025, воскресенье
ИИ помогает стать более человечным лидером

  • 31.08.2025, 17:09
ИИ помогает стать более человечным лидером

Три секрета.

Современные лидеры часто воспринимают искусственный интеллект как холодный инструмент, способный заменить человеческое участие. На самом деле ИИ может сделать лидерство более человечным, усилить эмпатию, внимание к команде и стратегическое мышление, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Вот три способа, как ИИ помогает лидерам сосредоточиться на людях:

1. Анализ коммуникации.

ИИ может оценивать тон сообщений, предлагать корректировки формулировок и выявлять резкие или неудачные выражения. Это помогает лидеру вести сложные разговоры или давать обратную связь с большей эмпатией, относится внимательней к эмоциям сотрудников.

2. Поддержка личной связи.

С ростом команды сохранять личный контакт с каждым становится сложнее. ИИ отслеживает важные события — дни рождения, достижения, новые обязанности — и напоминает о них руководителю. Таким образом, внимание к сотрудникам сохраняется и усиливается, а связь с командой становится более искренней.

3. Освобождение времени для значимых задач.

ИИ берет на себя рутинные задачи: составление отчетов, резюме встреч, планирование проектов. Руководитель получает больше времени для наставничества, поддержки сотрудников, стратегических размышлений и проактивного решения задач, вместо того чтобы постоянно тушить «пожары».

Использование ИИ руководством не делает его менее человечным — наоборот, оно позволяет возвращать фокус на людей, углублять взаимопонимание и развивать культуру поддержки. Такой подход помогает лидерам более эффективно общаться, проявлять эмпатию и создавать атмосферу, где сотрудники чувствуют себя ценными и услышанными.

С помощью ИИ лидеры получают инструмент для усиления человеческих качеств и построения более устойчивых и успешных команд.

