ЕС может отказаться от важного правила

31.08.2025

Из-за Венгрии.

Десять стран Евросоюза предложили изменить порядок принятия внешнеполитических решений, перейдя от принципа единогласия к одобрению квалифицированным большинством, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Его авторы считают, что такой шаг позволит действовать быстрее и лишит отдельные государства возможности блокировать меры, поддержанные почти всеми членами объединения. Поводом стала позиция Венгрии, которая раз за разом выступает против инициатив по Украине: не дает выделять ей средства и мешает присоединению к ЕС. Это приводит к напряженным дипломатическим спорам и длительным переговорам, в том числе по таким вопросам, как продление санкций против России.

Раздражение европейских стран продолжает расти. 29 августа Венгрия отказалась подписать заявление с осуждением российского удара по Киеву, в результате которого погибли 25 человек, включая четверых детей, и было повреждено представительство ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Венгрия продолжает блокировать выделение 6,6 млрд евро из фонда мира. Эти деньги компенсируют членам ЕС расходы на переданные Украине американские вооружения. Каллас отмечала, что средства могли бы использоваться в рамках инициативы, согласованной с НАТО и президентом США Дональдом Трампом.

«Сегодня все страны поднимали вопрос о разблокировании. Вы не обязаны быть частью этого, но позвольте другим сделать это», - сказала Каллас, добавив, что Венгрия отвергла различные «выходы», которые предлагал ЕС.

Нежелание премьера Венгрии Виктора Орбана пускать Украину в Евросоюз потребовало личного вмешательства Трампа. Американский лидер позвонил ему после встречи в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими союзниками 18 августа. Источники Politico в дипломатических кругах сообщили, что Трампу удалось уговорить Орбана не препятствовать евроинтеграции Украины.

