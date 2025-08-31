закрыть
Цена на шашлык в Полоцке удивила соцсети

3
  • 31.08.2025, 17:26
  • 1,766
Цена на шашлык в Полоцке удивила соцсети

Белорусы в шоке.

Девушка из Полоцка рассказала, сколько отдала за шашлык на городских гуляниях. Она купила на уличном рынке два больших куска свинины, два — курицы, плюс гарнир в виде капусты и два ломтя хлеба.

За все отдала 54 рубля. Девушка отмечает, что было вкусно и они с парнем все не осилили, часть еды забрали домой.

Белорусы в шоке от цены на уличный шашлык.

@angie.kisul #врекомендации #полоцк #стоимостьшашлыканамероприятии #полоцкийблогер #обзоры ♬ оригинальный звук - 𝗔 𝗡 𝗚 𝗘 𝗟 𝗜 𝗡 𝗔 🤍

