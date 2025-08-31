Цена на шашлык в Полоцке удивила соцсети

Цена на шашлык в Полоцке удивила соцсети3
Белорусы в шоке.
Девушка из Полоцка рассказала, сколько отдала за шашлык на городских гуляниях. Она купила на уличном рынке два больших куска свинины, два — курицы, плюс гарнир в виде капусты и два ломтя хлеба.
За все отдала 54 рубля. Девушка отмечает, что было вкусно и они с парнем все не осилили, часть еды забрали домой.
Белорусы в шоке от цены на уличный шашлык.
