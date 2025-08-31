закрыть
31 августа 2025, воскресенье, 17:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка уничтожила российский С-400

1
  • 31.08.2025, 17:42
Украинская разведка уничтожила российский С-400

Подробности операции в Крыму.

Спецподразделение ГУР «Призраки» провело очередную операцию в Крыму, уничтожив сразу несколько ключевых систем российской ПВО и связи, среди которых комплекс С-400.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки» продолжают системный процесс уничтожения системы ПВО российских оккупационных войск в Крыму.

Представляем полный список пораженных целей:

РЛК «Утес-Т»;

радиотелескоп РТ-70;

комплекс «глонасс» в куполе;

БРЛС МР-10М1 «мыс» М1;

РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.

«Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается», — отметили в ГУР.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип