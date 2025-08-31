Украинская разведка уничтожила российский С-400 1 31.08.2025, 17:42

Подробности операции в Крыму.

Спецподразделение ГУР «Призраки» провело очередную операцию в Крыму, уничтожив сразу несколько ключевых систем российской ПВО и связи, среди которых комплекс С-400.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки» продолжают системный процесс уничтожения системы ПВО российских оккупационных войск в Крыму.

Представляем полный список пораженных целей:

РЛК «Утес-Т»;

радиотелескоп РТ-70;

комплекс «глонасс» в куполе;

БРЛС МР-10М1 «мыс» М1;

РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.

«Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается», — отметили в ГУР.

