Как легально не идти на работу 1 сентября
- 31.08.2025, 18:01
Есть три варианта.
Школьные линейки в 2025 году пройдут в понедельник. Многие родители задумываются, как проводить свое чадо в школу в этот день.
Минтруда предлагает три законных варианта взять выходной на 1 сентября.
Вариант первый – отдых без сохранения заработной платы (отгул). Можно взять день, если вы работали до этого, например, в выходной или праздник, в том числе государственный, или выполняли сверхурочную работу.
Также можно оформить отпуск за свой счет без сохранения заработной платы. В некоторых случаях, если это предусмотрено коллективным договором организации и иными локальными правовыми актами, за этот день заплатят.
«По согласованию с нанимателем он предоставляется по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению», – пояснили в пресс-службе Минтруда.
Третий вариант легально не работать 1 сентября – использование части трудового отпуска. В некоторых случаях на этот период не запланирован отпуск. Но наниматель может пойти навстречу. Такой оплачиваемый мини-отдых даже внесут в график отпусков.
В каждой организации могут быть прописаны свои варианты получения свободного дня на 1 сентября. Ведомство рекомендует узнавать о них в отделах кадров.