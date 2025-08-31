закрыть
Foreign Affairs: Как вооружить Украину для переговоров

  • 31.08.2025, 18:12
Владимир Зеленский

Приоритет — гарантии безопасности.

Последние дипломатические шаги администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине принесли неоднозначные результаты. Встреча на Аляске c Путиным не принесла ожидаемого перемирия, а даже минимальная цель — договоренность о встрече главы Кремля с президентом Украины Владимиром Зеленским при участии Трампа — не была достигнута, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Тем не менее последующий саммит в Вашингтоне с участием Зеленского и европейских лидеров оказался более продуктивным: обсуждались гарантии безопасности для Украины. Эксперты подчеркивают, что переговоры должны идти в два этапа. Сначала США, Украина и Европа должны заключить соглашение о безопасности, а только затем начинать диалог между Киевом и Москвой по остальным вопросам.

По мнению аналитиков, Россия согласится прекратить войну только в случае сохранения части захваченных территорий, а Украина может пойти на временное де-факто признание оккупации лишь при наличии надежных гарантий защиты от новых нападений.

Так как вступление Украины в НАТО исключено, США и союзники должны предложить альтернативу — создание коалиции, которая вооружит украинскую армию и предоставит коллективный механизм защиты. Это может включать размещение европейских войск на украинской территории и передислокацию американской авиации ближе к границам Украины.

Ключевой момент — Россия не должна участвовать в этих переговорах, чтобы не повторить ошибок Будапештского меморандума 1994 года. Только после согласования гарантий Киев сможет обсуждать условия прекращения войны.

Переговоры остаются сложной задачей, но их успех зависит от дисциплины и правильной последовательности действий. Сначала — безопасность, потом границы.

