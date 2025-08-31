Проведите свой день с максимальной пользой 1 31.08.2025, 18:39

1,362

Существует три обязательные составляющие.

Современный ритм жизни часто подталкивает нас к крайностям — от переработок до полной апатии. Однако эксперты напоминают, что именно баланс, а не экстремальные подходы, является ключом к психологическому и физическому благополучию, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Существует метод, который помогает структурировать день так. Вот три важные составляющие:

Достижения — выполнение задач, которые приносят чувство смысла и удовлетворения. Это может быть работа, домашние дела, хобби или даже небольшой шаг вроде прочтения главы книги.

Связь — общение с людьми, которое улучшает настроение и снижает чувство одиночества. Это может быть разговор с близкими, встреча с друзьями или даже короткий обмен фразами с соседями.

Удовольствие — моменты радости и отдыха, которые помогают поддерживать эмоциональное здоровье. Пусть это будет маленькое удовольствие каждый день: прогулка, любимая музыка или чашка кофе в тишине.

Специалисты советуют воспринимать этот метод как «туз в рукаве», позволяющий выровнять баланс в трудные моменты. Если вы чувствуете дискомфорт, проверьте: достаточно ли в вашей жизни достижений, общения и удовольствий?

Стремление к балансу — не роскошь, а необходимое условие для устойчивости в мире, где легко уйти в крайности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com