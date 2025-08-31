закрыть
31 августа 2025, воскресенье, 20:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Проведите свой день с максимальной пользой

1
  • 31.08.2025, 18:39
  • 1,362
Проведите свой день с максимальной пользой

Существует три обязательные составляющие.

Современный ритм жизни часто подталкивает нас к крайностям — от переработок до полной апатии. Однако эксперты напоминают, что именно баланс, а не экстремальные подходы, является ключом к психологическому и физическому благополучию, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Существует метод, который помогает структурировать день так. Вот три важные составляющие:

Достижения — выполнение задач, которые приносят чувство смысла и удовлетворения. Это может быть работа, домашние дела, хобби или даже небольшой шаг вроде прочтения главы книги.

Связь — общение с людьми, которое улучшает настроение и снижает чувство одиночества. Это может быть разговор с близкими, встреча с друзьями или даже короткий обмен фразами с соседями.

Удовольствие — моменты радости и отдыха, которые помогают поддерживать эмоциональное здоровье. Пусть это будет маленькое удовольствие каждый день: прогулка, любимая музыка или чашка кофе в тишине.

Специалисты советуют воспринимать этот метод как «туз в рукаве», позволяющий выровнять баланс в трудные моменты. Если вы чувствуете дискомфорт, проверьте: достаточно ли в вашей жизни достижений, общения и удовольствий?

Стремление к балансу — не роскошь, а необходимое условие для устойчивости в мире, где легко уйти в крайности.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип