В Молдове окончательно запретили участвовать в выборах двум пророссийским партиям

2
  • 31.08.2025, 18:49
  • 1,200
В Молдове окончательно запретили участвовать в выборах двум пророссийским партиям

Партии олигарха Шора оказались в черном списке.

В Молдове партии, которые пытались опротестовать решение ЦИК о недопущении их к предвыборной гонке, не будут участвовать в выборах.

Об этом пишет Newsmaker.

Высшая судебная палата (ВСП) отклонила иски партии Moldova Mare («Великая Молдова») во главе с Викторией Фуртуне, партии «Возрождение», связанных с беглецом Иланом Шором, и партии «Центристский союз».

29 августа ВСП отклонила иск партии «Возрождение», которая пыталась опротестовать решение ЦИК. Ранее Центризбирком, учитывая решение Апелляционной палаты об ограничении деятельности четырех политических партий, связанных с Шором, включая «Возрождение», отклонил заявку партии «Возрождение» на регистрацию списка кандидатов.

А 30 августа ВСП удовлетворила апелляцию, поданную Центральной избирательной комиссией, и отклонила иск, поданный партией Moldova Mare из-за недопущения партии к предвыборной гонке. На заседании 23 августа ЦИК отклонила заявку на регистрацию списка кандидатов в депутаты от партии Moldova Mare. Одного из кандидатов исключили из-за непогашенной судимости. После его исключения нарушилось гендерное соотношение кандидатов с 41 по 50 позиции: на 10 кандидатов пришлось 7 мужчин и 3 женщины, то есть 70% к 30% вместо допустимого 60% к 40%.

После этого Апелляционная палата Кишинева обязала ЦИК повторно рассмотреть заявку на регистрацию списка кандидатов в депутаты от партии Moldova Mare, из-за чего ЦИК подала апелляцию в ВСП.

В то же время Высшая судебная палата отклонила иск партии «Центристский союз Молдовы» к Центральной избирательной комиссии, которая не зарегистрировала партию для участия в выборах. Причина – 28 июля [по данным законодательства, перейти в другую партию можно было до 19 июля] два человека из списка кандидатов состояли в другой партии, хотя потом перешли в «Центристский союз Молдовы». Этот факт косвенно свидетельствует об отсутствии у них критериев соответствия. После исключения этих лиц из списка снизилась квота представительства для кандидатов, отметили в ЦИК, отклонив регистрацию партии.

Решения ВСП окончательные и не подлежат пересмотру.

