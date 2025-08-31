закрыть
31 августа 2025, воскресенье, 20:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЧВК «Вагнер» терпит крах в Мали

  • 31.08.2025, 19:42
  • 1,180
ЧВК «Вагнер» терпит крах в Мали

Власти страны ищут, кем заменить российских наемников.

Российские наемники из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которая признана международной террористической организацией, не помогли властям Мали бороться с джихадистами. Об этом 31 августа проинформировала Служба внешней разведки (СВР) Украины.

«ЧВК «Вагнер» терпит крах в Мали, где примерно 2 тыс. ее боевиков не смогли улучшить безопасность или получить контроль над ресурсами, как в Центральноафриканской Республике. Вместо борьбы с джихадистами наемники вошли в конфликт с малайской армией и лишь повысили градус насилия», – говорится в пресс-службе.

Происходящие в Мали события в СВР Украины назвали «провалом российских наемников».

Украинские разведчики отметили, что руководитель малийской хунты Ассима Гоита, который захватил власть в 2021 году, ожидал от Москвы, что ее наемники будут выполнять приказы малийского командования и эффективно воевать против джихадистов, но влияние джихадистов в регионе увеличилось, а 80% смертей в регионе вызвали не они, а местная армия и вагнеровцы.

«Тактика россиян – террор против простых малийцев – оказалась неэффективной: население отказывается сотрудничать с ними. Отношения между российскими наемниками и малийскими военными заметно ухудшаются: зафиксировано неповиновение приказам, кражи техники и откровенные проявления расизма. Напряжение вылилось в августовские репрессии против десятков офицеров, которые не соглашались с методами ЧВК», – пояснили в СВР.

В службе подчеркнули, что на Мали не получили контроль над золотыми рудниками и другими полезными ископаемыми, как это россиянам удалось в Судане и ЦАР.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип