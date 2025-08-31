ЧВК «Вагнер» терпит крах в Мали 31.08.2025, 19:42

1,180

Власти страны ищут, кем заменить российских наемников.

Российские наемники из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которая признана международной террористической организацией, не помогли властям Мали бороться с джихадистами. Об этом 31 августа проинформировала Служба внешней разведки (СВР) Украины.

«ЧВК «Вагнер» терпит крах в Мали, где примерно 2 тыс. ее боевиков не смогли улучшить безопасность или получить контроль над ресурсами, как в Центральноафриканской Республике. Вместо борьбы с джихадистами наемники вошли в конфликт с малайской армией и лишь повысили градус насилия», – говорится в пресс-службе.

Происходящие в Мали события в СВР Украины назвали «провалом российских наемников».

Украинские разведчики отметили, что руководитель малийской хунты Ассима Гоита, который захватил власть в 2021 году, ожидал от Москвы, что ее наемники будут выполнять приказы малийского командования и эффективно воевать против джихадистов, но влияние джихадистов в регионе увеличилось, а 80% смертей в регионе вызвали не они, а местная армия и вагнеровцы.

«Тактика россиян – террор против простых малийцев – оказалась неэффективной: население отказывается сотрудничать с ними. Отношения между российскими наемниками и малийскими военными заметно ухудшаются: зафиксировано неповиновение приказам, кражи техники и откровенные проявления расизма. Напряжение вылилось в августовские репрессии против десятков офицеров, которые не соглашались с методами ЧВК», – пояснили в СВР.

В службе подчеркнули, что на Мали не получили контроль над золотыми рудниками и другими полезными ископаемыми, как это россиянам удалось в Судане и ЦАР.

