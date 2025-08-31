Ученые вывели формулу идеального отпуска 31.08.2025, 19:47

Минимум четыре часа в день нужно отдыхать от гаджетов.

Эксперты составили формулу идеального отдыха, которая поможет ощутить максимум пользы от отпуска, пишет New Voice.

Исследование провели специалисты из easyJet Holidays, опросив 2000 человек о том, каким они представляют идеальный отпускной сценарий. На основе результатов эксперт по благополучию доктор Энди Коуп предложил набор «ингредиентов» для восстановления сил.

Согласно формуле, оптимальный отдых включает 6,1 часа сна, 4,8 часа солнечного света и температуру воздуха около 25 °C с легким ветерком. Важным элементом является и физическая активность — в среднем 2,2 часа в день. Это может быть плавание в бассейне или другие легкие упражнения.

Чтобы полностью расслабиться, рекомендуется уделять 3,9 часа в день отдыху без гаджетов. Еще одна составляющая счастья — полное отсутствие электронных писем во время путешествия.

Особое внимание Коуп советует обратить на баланс между семейным временем и личным пространством: примерно 70% отпуска следует проводить с близкими, а 30% - посвящать себе. Также путешественникам советуют пить не менее трех литров воды в день и позволять себе сладости, чтобы поддерживать хорошее настроение.

Исследование показало, что для большинства людей нужны два дня, чтобы «отключиться» от работы. Самыми любимыми занятиями британцев в отпуске стали поход на пляж и плавание в бассейне. Высокие оценки получили также посещение культурных достопримечательностей, дегустация местной кухни, чтение книги, прогулки по магазинам и утреннее любование рассветом.

По словам Стюарта Райта, директора по клиентскому сервису easyJet Holidays, настоящий секрет отдыха заключается в простоте и способности сосредоточиться на главном — новых впечатлениях, близких людях и передышке от рутины.

Таким образом, идеальный отдых — это сочетание активности и покоя, тепла и гармонии, которые позволяют полностью перезагрузиться и вернуться домой с новой энергией.

