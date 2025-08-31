закрыть
31 августа 2025, воскресенье
Трамп вышел играть в гольф на фоне слухов о своей смерти

  • 31.08.2025, 19:56
Трамп вышел играть в гольф на фоне слухов о своей смерти
Дональд Трамп
Фото: АР

Президента США «похоронили» в социальных сетях.

Утром 30 августа президент США Дональд Трамп вышел поиграть в гольф вместе с внучкой Кай Трамп. Это первое публичное появление американского лидера после слухов о его смерти, которые стали массово появляться в соцсети Х в последние дни.

Как пишет Newsweek, Трампа несколько дней не видели на публике. На фоне этого в соцсетях начали распространяться домыслы о том, что он болен или умер. Утром 30 августа их опроверг корреспондент Daily Caller в Белом доме Рейган Риз. На своей странице в Х он написал, что «целый час» беседовал с президентом США 29 августа.

Фото: Newsweek

Пользователи соцсети Х начали задаваться вопросом: «Куда пропал Трамп?». В своих постах они писали, что американский лидер не появлялся на публике несколько дней, а на предстоящие выходные у него не запланировано никаких мероприятий.

«Где Трамп? Кто управляет страной?» — гласили посты в X. Кроме того, пользователи запустили хэштег #trumpisdead.

Издание Newsweek со ссылкой на чат-бота X, работающего на базе искусственного интеллекта, отметило, что посты о возможной смерти Трампа к утру 30 августа привлекли более 1,3 млн пользователей. Согласно отчету аналитической службы платформы, было опубликовано около 158 тыс. сообщений, содержащих фразу «Трамп умер», и порядка 42 тыс. со словами «Трамп мертв».

Слухи появились на фоне заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что он готов занять пост американского главы, если с Дональдом Трампом что-либо произойдет. Вместе с тем Вэнс подчеркнул, что у его начальника «невероятно крепкое здоровье» и «фантастическая энергия».

