Литва хочет восстановить осушенные болота на границе с Беларусью

Литва хочет восстановить осушенные болота на границе с Беларусью2
- 31.08.2025, 20:07
В целях безопасности.
Литва обдумывает идею восстановить ранее осушенные болота на границе с Беларусью для усиления безопасности, заявил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис в эфире местного радио LRT.
«Прежде всего мы говорим о восстановлении уже существующих, но осушенных болот <...>, заболоченность в регионе на границе с Беларусью когда-то была довольно большой», — сказал он.
Забляцкис добавил, что в пограничной зоне находится около 60 тыс. га болот, большинство из которых осушено. По его данным, восстановление этой площади займет десятилетие, а стоимость 1 га составляет от €500 до €2 тыс. «или больше».
Кроме того, директор фонда призвал Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы.