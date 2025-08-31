закрыть
31 августа 2025, воскресенье, 20:30
Литва хочет восстановить осушенные болота на границе с Беларусью

2
  • 31.08.2025, 20:07
В целях безопасности.

Литва обдумывает идею восстановить ранее осушенные болота на границе с Беларусью для усиления безопасности, заявил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис в эфире местного радио LRT.

«Прежде всего мы говорим о восстановлении уже существующих, но осушенных болот <...>, заболоченность в регионе на границе с Беларусью когда-то была довольно большой», — сказал он.

Забляцкис добавил, что в пограничной зоне находится около 60 тыс. га болот, большинство из которых осушено. По его данным, восстановление этой площади займет десятилетие, а стоимость 1 га составляет от €500 до €2 тыс. «или больше».

Кроме того, директор фонда призвал Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы.

