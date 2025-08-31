Белорусы увидят северное сияние
- 31.08.2025, 20:25
Назван список городов.
Корональный выброс массы уже произошел после вспышки на солнце, а геомагнитная буря достигнет Земли вечером 1 сентября или ночью на 2 сентября, пишет Центр прогнозов космической погоды.
Ученые ожидают, что солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, и вызовет очень сильные магнитные бури уровня G2-G4 (самый сильный уровень – G5).
Буры класса G4 классифицируются как «тяжелые»: это от -100 до -200 нТл за цикл. Они часто приводят к проблемам с контролем напряжения и ошибочными срабатываниями защитных устройств. Такие бури могут создавать электрические токи в трубопроводах, ухудшать радиосвязь и спутниковую навигацию и приводить к северным сияниям в неожиданных местах планеты.
В Беларуси магнитная буря можно также привести к северному сиянию на широтах около 55 градусов (это Поставы, Миоры, Шарковщина, Браслав) на несколько часов в ночь на 2 сентября.