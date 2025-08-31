«Лавочка для Лукашенко прикрыта» 31.08.2025, 20:57

Александр Хара

Как удары Вооруженных сил Украины по российским НПЗ отразятся на Беларуси?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, директором Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Насколько Беларусь способна компенсировать нехватку топлива в России? Существуют ли реальные объемы поставок, которые Минск может предоставить Москве, учитывая ограниченные мощности НПЗ?

— Я не энергетик, поэтому сложно судить о цифрах. Но однозначно можно сказать: все «экономическое чудо» Лукашенко держалось на беспошлинном получении российских энергоресурсов и их последующей продаже на Запад.

Сейчас эта лавочка прикрыта. Беларусь не является мощным энергетическим государством, которое могло бы заместить потери России. Потребности Москвы на порядок выше, чем Минск способен обеспечить.

С другой стороны, если топлива будет не хватать в самой Беларуси, это также ослабит режим Лукашенко. В отличие от россиян, белорусы показали, что они готовы выходить на протесты, они не поддерживают эту войну. Поэтому вполне может произойти ситуация, которая пошатнет режим.

Будем надеяться на это, ведь Лукашенко является таким же преступником, как и Путин. Он позволил использовать территорию Беларуси для нападения на Украину в 2022 году. Через ее воздушное пространство летят на нашу страну иранские «Шахеды». Беларусь под управлением диктатора Лукашенко — это враг Украины, как и сам Путин.

— Удар по станции нефтепровода «Дружба» в Унече: можно ли рассматривать это как сигнал не только Кремлю, но и лично Лукашенко, учитывая роль Беларуси в снабжении России топливом?

— Думаю, этим ударом Украина попробовала убить трех зайцев, а не двух. Лукашенко здесь стал сопутствующим ущербом. Главный удар, конечно, был по России, которая получает нефтедоллары от экспорта. Второй — по Венгрии, союзнику Москвы. Мы видели в соцсетях заявления премьер-министра Виктора Орбана, министра иностранных дел Петера Сийярто и других представителей венгерского режима: они называли это ударом по суверенитету Венгрии, фактическим актом войны. Хотя от венгерской границы до места удара более 900 километров.

Так что это было очень разумное решение. Тем более, что сегодня Европа на нашей стороне. В 2022 году ЕС принял решение о снижении энергетической зависимости. Венгрия же пошла другим путем — увеличила зависимость от российского газа, атомной энергетики и нефти. Сейчас они платят дорогую цену за союз с Кремлем и за агрессивную политику режима Орбана против Украины.

