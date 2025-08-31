Израиль ликвидировал главу пропагандистов ХАМАС 31.08.2025, 21:15

Худайхайфа Кахлут

Он ответственен за распространения материалов о преступлениях террористов.

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию в Секторе Газа Худайхайфы Кахлута, известного как «Абу Обайда», руководителя пропагандистского аппарата военного крыла террористической организации ХАМАС.

Об этом сообщает ЦАХАЛ.

Отмечается, что Кахлут был одним из последних высокопоставленных террористов в ХАМАС, который остался в живых после 7 октября 2023 года. В течение последнего десятилетия он возглавлял пропагандистский аппарат ХАМАС, отвечал за операции психологического террора и был спикером террористов.

«Под руководством Кахлута пропагандистский аппарат ХАМАС отвечал за распространение видеоматериалов о преступлениях резни 7 октября, используя кадры, снятые террористами ХАМАС», — сказано в сообщении.

