Канцлер Германии рассказал, каким видит исход войны в Украине

2
  • 31.08.2025, 21:25
  • 1,232
Канцлер Германии рассказал, каким видит исход войны в Украине
Фридрих Мерц

Запад не согласится на капитуляцию Киева.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предполагает, что война России против Украины может длиться долго, однако не может закончиться капитуляцией Украины.

Об этом он сказал во время интервью ZDF, опубликованного в воскресенье, 31 августа.

«Мы стараемся закончить ее (войну России против Украины — ред.) как можно скорее. Но точно не ценой капитуляции Украины», — подчеркнул Мерц.

Он также отметил, что война могла бы закончиться «уже завтра», если бы Украина «сдала свою независимость», однако после ее капитуляции под угрозой окажется другая страна, а затем и сама Германия.

«Только послезавтра наступит очередь следующей страны. А на следующий день после этого наступит наша очередь. Это не вариант», — добавил канцлер Германии.

