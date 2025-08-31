закрыть
31 августа 2025
В каких случаях белорусские учителя смогут пользоваться мобильными телефонами

  • 31.08.2025, 21:37
Фото c сайта kinokopilka.pro

Ответ Минобразования.

Замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова сказала БелТА, как учитель может использовать мобильный телефон в школе.

По ее словам, ограничение для педагогов на использование мобильного телефона во время уроков в школе без необходимости также четко прописано. Цель – чтобы «не возникало вопросов». Каржова добавила, что такое решение связано в том числе и с тем, что учитель является примером для детей.

Вместе с тем, говорит представитель Минобразования, вопрос не стоит в том, чтобы забирать у педагогов мобильные телефоны. По словам Ирины Каржовой, учителя должны иметь возможность экстренной связи. Тем более спикер заметила, что министерство не получало информации о фактах злоупотребления мобильниками педагогами.

