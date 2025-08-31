Пожар у дворца Путина тушили четыре дня 2 31.08.2025, 22:05

Устранять его отправили 500 человек и 100 единиц техники.

Сильный лесной пожар под Геленджиком, возникший в результате падения украинского беспилотника, потушен. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, пожар в течение четырех дней тушили более 500 человек, также были задействованы 100 единиц техники, в том числе ИЛ-76 и два вертолета Ми-8.

Вспыхнувший в районе села Криница пожар охватил площадь в 42 гектара. Всего в 10 километрах от Криницы находится мыс Идокопас, где, как утверждает в своем расследовании Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), находится так называемый «дворец» главы Кремля Владимира Путина.

