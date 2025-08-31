Россияне пожаловались на украинские морские дроны в степях Донбасса 31.08.2025, 22:27

Иллюстративное фото

Как это возможно?

Российские оккупанты жалуются, что Силы обороны Украины используют морские дроны во время оборонительных операций на Донбассе. На эти сообщения обратил внимание украинский аналитический проект Defense Express.

Так, на российских пропагандистских ресурсах появилась информация, что во время обороны села Катериновка в Донецкой области ВСУ использовали морские дроны для перевозки грузов и эвакуации раненых через Клебан-Быцкое водохранилище. Такую информацию сообщил командир одного из мотострелковых взводов южной группировки захватнических войск РФ.

«Ты смотришь, катер плывет, в нем никого нет, катер загружен», — рассказал оккупант.

Как отмечает Defense Express, кроме рассказа оккупанта, никаких объективных свидетельств (фото или видео) того, что украинские морские дроны используются в степях Донбасса, россияне не предоставили. Поэтому к этой информации следует относиться осторожно.

