Урсула фон дер Ляйен на границе с Беларусью: Мы солидарны с Польшей
- 31.08.2025, 22:37
Европа полностью поддерживает Варшаву.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 31 августа, посетили польско-белорусскую границу накануне российско-белорусских учений Запад-2025.
Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
Дональд Туск в соцсети Х написал, что президент Еврокомиссии воочию увидела ситуацию на восточной границе ЕС. Он также добавил, что белорусские солдаты внимательно слушали их пресс-конференцию.
«Я здесь сегодня также для того, чтобы выразить полную солидарность Европы с Польшей как прифронтовым государством. В течение многих лет вы и польский народ сталкиваетесь с целенаправленными и циничными гибридными атаками. Я хочу подчеркнуть, что Европа поддерживает вас всеми возможными способами», — отметила фон дер Ляйен.
Она также отметила, что страны-члены, у которых общая граница с Россией и Беларусью, получат дополнительное финансирование со стороны ЕС.