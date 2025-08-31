Герасимов в амплуа обезьяны с гранатой Юрий Федоренко

31.08.2025, 22:54

1,544

Валерий Герасимов

Кремль выдает желаемое за действительное.

Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сделал публичное заявление: скучным, канцелярным языком генерал отчитался о «стратегической инициативе» и «успехах» сезонной наступательной кампании. Кроме того, поделился планами на будущее, мол, выполнение задач СВО (так на болотах называют войну против Украины) осенью будет продолжено ведением наступательных действий.

Распространенное СМИ заявление российского Генштаба выполняет прежде всего не информационную, а манипулятивную функцию. Когда Кремль хочет напугать или обмануть международное сообщество, на роль пугала назначается не очень адекватная персона и несет ерунду. Традиционно эту «работу» выполнял глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Когда же после его очередной ядерной угрозы США направляли атомные подводные лодки «ближе к России», Медведева временно не выпускают, а в амплуа «обезьяна с гранатой» пробуют Герасимова. Получается неубедительно.

Чем нас можно напугать после 3,5 лет войны? Всё, что есть в «отчете» Герасимова, мы знаем из собственных данных. Генштаб ВСУ разобрал слова российского генерала на молекулы. Вывод такой, цитирую: «В основе отчета – попытки выдать желаемое за действительное и откровенная ложь. Ведь через три с половиной года полномасштабной агрессии Кремля его очередная «сезонная» наступательная кампания закончилась практически ничем».

Генштаб ВСУ напоминает: «С начала года в бессмысленных боях на Харьковщине, Луганщине и Донеччине россияне потеряли почти 210 тысяч своих солдат убитыми и ранеными, уничтожено и повреждено 2174 боевых бронемашины, 1201 танк, 7303 артиллерийские системы и 157 реактивных систем залпового огня».

Любая наступательная операция будет означать для россиян только одно – потери, потери и ещё раз потери. Понятно, что провалы своих операций враг будет сопровождать «победными» реляциями. Но с каждым днем его силы будут истощаться. Любой ресурс не является неисчерпаемым.

Мы понимаем, что противник не ценит свой личный состав. Для Герасимова не проблема отправить на «утилизацию» плюс-минус 100 тысяч. Но экономические, логистические, социальные и другие проблемы разрушают любые государства, в том числе тоталитарные. Кто не верит – может посмотреть биографии известных диктаторов. Судьба у них и их генералов печальна.

Каждый день наши беспилотники превращают в металлолом такое количество техники, которого хватило бы для вооружения небольшой европейской страны. С каждым днем мы масштабируемся, получаем новые образцы вооружения и повышаем свою эффективность. Мы готовы уничтожать орду до тех пор, пока от нее не останется ничего. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

