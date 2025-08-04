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В РПЦ одобрили насилие над детьми

  • 4.08.2025, 3:00
В РПЦ одобрили насилие над детьми

Скандальный священник призывает к «физическому воздействию».

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев вновь оказался в центре внимания, благодаря очередному громкому заявлению, пишет The Moscow Times. На этот раз духовный наставник рассуждал о воспитании подрастающего поколения и оправдал физическое насилие над детьми, но при определенных условиях. По словам Ткачева, бить детей допустимо только в «полных семьях», где есть, как он выразился, «пример и милосердия, и строгости». «Это все выражается в отце и матери. Если семья неполная — не работает», — сказал священник (видео его выступления публикует «Кровавая барыня»). Он добавил, что бывают ситуации, когда ребенок ведет себя «чрезмерно вызывающе», и тогда «без физического воздействия не обойтись».

По мнению священнослужителя, воспитание в целом «должно быть спартанским». Дети, как уверяет Ткачев, «лучше вырастают», если терпят трудности. «За битого двух небитых дают», — пояснил он. При этом протоиерей отметил, что если ребенок не просыпается рано, не делает зарядку, не убирает за собой и живет без дисциплины, то его «поломает жизнь».

Впрочем, батюшка признал, что насилие — не всегда хорошо. Более того, оно может увлечь, предупредил священник, сославшись на собственный опыт: «Я по опыту вам скажу: кто бьет — тому может понравиться. Здесь есть такая маньячная штука. <…> Это все ужасно, конечно».

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