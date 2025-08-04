В Румынии внезапно вспыхнул оружейный завод 4.08.2025, 4:33

Не исключается диверсия.

В Румынии в городе Куджир вспыхнул масштабный пожар на местном заводе, который производит стрелковое оружие. Правоохранители не исключают вероятность диверсии на предприятии.

Об этом сообщает Radio România Actualități.

Отмечается, что механический завод в Куджире производит стрелковое вооружение. Причины пожара официально не установлены, однако убытки уже оценили примерно в 400 тысяч евро.

По меньшей мере 150 тысяч патронов для пулеметов было уничтожено огнем, а еще 250 тысяч могут быть испорчены и непригодны к использованию. По факту инцидента начали уголовное производство: рассматриваются разные варианты — от технической неисправности на заводе до целенаправленной диверсии.

«Я хочу точно выяснить, что именно произошло — это внешнее воздействие или самовозгорание. Рассматриваются все возможные варианты с разной степенью вероятности. Ожидаю выводов экспертов», — прокомментировал инцидент министр экономики Румынии Раду Мируце.

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