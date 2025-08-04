Психолог прокомментировала странные посиделки Путина и Лукашенко 4.08.2025, 6:30

Два диктатора разыграли спектакль.

На этой неделе российский диктатор Владимир Путин устроил перформанс на скамейке в саду, где он в компании Александра Лукашенко ответил на последние ультиматумы Дональда Трампа. Тот факт, что все выглядело, как посиделки двух дедов возле сельского магазина, вероятно, и было целью спектакля, заявила в комментарии «Эспрессо» психолог Лариса Волошина.

«Это нетипичный для Путина образ, потому что он много лет, вообще вся российская информационная политика в отношении Путина была направлена вокруг того, чтобы создать ему образ такого мачо, такого альфа-лидера. Он постоянно эксплуатировал этот образ. (...) И тут вдруг он, значит, на лавочке с семками. Это выглядело очень показательно», — сказала она.

По мнению психолога, попытка создать «мирный» образ для российского диктатора логична в ситуации, когда Трамп выражает недовольство его военными усилиями в Украине.

«Это имеет смысл, потому что сейчас задача Путина — каким-то образом прекратить эти атаки Дональда Трампа на себя, продемонстрировать, что он не является соперником Трампу, что он признает, что Трамп является здесь единственным папиком на планете, как сказал Марк Рютте в свое время. То есть Путин пытается создать образ для Трампа, где он не будет для него конкурентом, опасным, а будет неким дедушкой, у которого все уже закончилось, он такой маленький, он такой неуклюжий, то есть пожалейте меня, сиротку. Я думаю, что это как раз послание Трампу, это попытка быть для него безопасным», — считает Волошина.

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