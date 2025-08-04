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Дроны атаковали железнодорожную станцию в Волгоградской области РФ

  • 4.08.2025, 7:32
Дроны атаковали железнодорожную станцию в Волгоградской области РФ

Вспыхнул пожар.

В ночь на понедельник, 4 августа, беспилотники атаковали железнодорожную станцию Арчеда в городе Фролово Волгоградской области РФ. На месте удара вспыхнул пожар.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Официальной информации об атаке пока нет.

По данным Telegram-канала Exilenova+, беспилотники также поразили диспетчерское помещение на территории станции.

Также отмечается, что из-за атаки беспилотников аэропорты в Волгограде и Тамбове временно прекратили прием и отправку самолетов.

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