Дроны атаковали железнодорожную станцию в Волгоградской области РФ 4.08.2025, 7:32

Вспыхнул пожар.

В ночь на понедельник, 4 августа, беспилотники атаковали железнодорожную станцию Арчеда в городе Фролово Волгоградской области РФ. На месте удара вспыхнул пожар.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Официальной информации об атаке пока нет.

По данным Telegram-канала Exilenova+, беспилотники также поразили диспетчерское помещение на территории станции.

Также отмечается, что из-за атаки беспилотников аэропорты в Волгограде и Тамбове временно прекратили прием и отправку самолетов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com