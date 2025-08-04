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Сайт «Хартия’97» ищет новых сотрудников

  • 4.08.2025, 7:41
Сайт «Хартия’97» ищет новых сотрудников

У нас есть три вакансии.

Фонд «Хартия’97» ищет для работы на сайте Charter97.org двух журналистов и администратора офиса редакции в Варшаве.

Условия для журналистов:

- опыт работы в интернет-журналистике приветствуется;

- важно знание общественно-политической жизни Беларуси, новейшей истории страны;

- владение белорусским и русскими языками (английский и польский – приветствуются);

- грамотность, умение писать, желание и готовность много и интересно работать.

Администратор офиса:

Основные обязанности:

- управление повседневной деятельностью офиса;

- контроль документооборота;

- организация служебных поездок;

- базовое кадровое обслуживание.

Требования:

- знание польского и русского языков; знание английского будет преимуществом,

- хорошие навыки организации работы.

В первую очередь будут рассматриваться претенденты, проживающие в Варшаве, и имеющие высшее образование.

CV присылать на адрес: charter97@gmail.com

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