Лукашенко усиливает давление на границе с ЕС 1 4.08.2025, 7:53

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Нелегалы все чаще идут на штурм.

Фиксируемая странами Евросоюза на границе с Беларусью активность мигрантов продолжает расти, несмотря на принимаемые меры. Об этом свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных пограничных служб Латвии, Литвы и Польши.

В январе — июле 2025 года зафиксировано 27 360 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в ЕС. Это на 7,2 % больше, чем за аналогичный период 2024 года, и на 12,7 % больше по сравнению с 2023 годом.

Самым популярным направлением у мигрантов остается польское. Несмотря на некоторое снижение напряжения, доля попыток незаконного перехода через польскую границу по-прежнему остаётся самой высокой: если в январе — июле 2023 года она составляла 72,3 %, то в 2024 году — 84,4 %, а в 2025 году — 67,4 %.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС продолжается с весны 2021 года. Власти соседних европейских государств считают его «гибридной атакой», организованной режимами в Минске и Москве.

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