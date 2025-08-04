закрыть
4 августа 2025, понедельник, 8:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

История ничему не учит россиян

  • Антон Павлушко
  • 4.08.2025, 8:12
История ничему не учит россиян
Антон Павлушко

Ситуация напоминает Первую мировую.

На этой неделе в России вновь активизировались атаки на объекты нефтегазового сектора — НПЗ, склады и все, до чего можно дотянуться. Это может свидетельствовать о том, что неформальные договоренности с США или Россией о сдержанности больше не действуют.

Однако в этот раз к ударам по нефтянке добавились и атаки по железной дороге — это своего рода «новинка сезона». Почему такие удары не применялись раньше, остается загадкой: даже на оккупированном Донбассе достаточно логистических целей, а работающие вокзалы в некоторых городах выглядят как минимум странно.

Также зафиксированы точечные удары по российским автозаправкам в приграничных Курской и Белгородской областях. Это нарушает топливную логистику, а в ряде случаев позволяет уничтожить технику — в том числе, в моменты стоянки и дозаправки.

Взрыв моста в Брянской области с помощью дрона выглядит эффектно, но не менее интересными оказались видеодоказательства минирования самих мостов российскими военными — на случай форсирования границы со стороны Украины. Очевидно, речь идет о создании буферной зоны.

На фоне всего этого появилась визуальная фиксация нового украинского дрона-аналога «Шахеда». О его разработке говорили два года назад, презентовали год назад, но только сейчас появились кадры объективного контроля с его применением. Несмотря на внешнюю неуклюжесть, медленную скорость и заметные колебания в воздухе, дроны успешно достигают целей.

Ключевой вопрос — массовость. Если Украина сможет поддерживать высокий темп ударов по российской территории, это будет иметь стратегическое значение. В противном случае — несколько атак в неделю ощутимого эффекта не дадут.

Также остается вопрос: куда именно наносить удары? Есть две стратегии. Одни настаивают на дальних «дип-страйках» по промышленным и энергетическим объектам в глубине России — там дорого, неожиданно и «красиво». Но такие дроны летят медленно, и на пути к условной Елабуге их заметит вся Россия — до цели долетают единицы.

Плюс при дальнем полете дроны вынуждены проходить ПВО в темноте, но до самих объектов долетают уже на рассвете — под огнем крупнокалиберных пулеметов и автоматов. Чем дальше цель — тем меньше боезаряд, потому что нужно больше топлива. Поэтому украинскому дрону до Елабуги лететь дальше, чем российскому — до Львова. Соответственно и боеголовки у российских дронов больше. Альтернативный подход — атаки по ближнему приграничью и по Донбассу, где хоть и нет крупных производств, но логистика и размещение войск остаются уязвимыми.

Вопрос по баллистике также открыт. Похоже, серийного производства баллистических ракет в Украине пока нет — лишь отдельные образцы на тестах. Даже если планы есть, по самим производствам могут прилетать удары, что постоянно сдвигает сроки. Без массированных ракетно-дроновых атак заставить Россию сесть за стол переговоров практически невозможно. Это вновь подтвердилось на совместных заявлениях Путина и Лукашенко, где речь зашла о дронах, украинских ударах и, по предложению Лукашенко, о возможном «перемирии без дальних ударов».

При этом в российском руководстве ощущается некая эйфория: мол, вот-вот дожмут. Хотя Путин вновь говорит лишь о Часовом Яре, на самом деле амбиции у Москвы охватывают все заявленные украинские области. Ситуация напоминает Первую мировую. Уже к концу 1914 года стороны понимали: Париж, Лондон или Берлин взять не получится. Но каждая надеялась на «чудо-прорыв», который все изменит. Поэтому война затянулась на годы.

В 1916 году Россия рассчитывала на Брусиловский прорыв, но фронт не рухнул. В 1917 — Франция предприняла Нивельское наступление — тоже безуспешно. В 1918 — Германия сделала ставку на последний маневр в сторону Парижа, но силы были на исходе, и все завершилось капитуляцией.

Каждый год войны стороны могли договориться — хотя бы о перемирии. Но амбиции, как у Вильгельма II с его мечтой взять очередной «Часов Яр», стоили Германии империи и миру новой войны.

После выхода ВСУ из Курской области у России был шанс закончить войну. Но — нет. История ничему не учит.

Антон Павлушко, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич