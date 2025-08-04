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У россиянки в минской пиццерии попросили чаевые

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  • 4.08.2025, 8:21
  • 6,762
У россиянки в минской пиццерии попросили чаевые

История вызвала волну обсуждений.

Елена — россиянка, которая живет в Минске. На днях женщина отправилась в «Пиццу Темпо». Из заведения гостья вышла в не очень хорошем настроении, так как там произошла, как она говорит, «противненькая» ситуация. О том, что именно случилось, Елена рассказала в TikTok:

— Я попросила счет, у меня спрашивают: «Картой или наличными». Говорю: «Картой». Приносят терминал, оплачиваю. Ввожу пин-код, выходит чек, — описывает происходящее блогер. — И официантка стоит. Я смотрю на нее, она на меня. И она мне говорит: «Чаевые». Думаю, мне послышалось. Говорю: «Что, простите?» — «Чаевые будете платить?» И стоит возле меня с терминалом перед носом.

По словам Елены, она растерялась, так как впервые столкнулась с чем-то подобным. Обычно женщина оставляет благодарность официантам перед выходом. Деньги кладет в папку со счетом или на поднос.

— А тут она стоит и не уходит. И ситуация такая тупейшая. Она стоит, я сижу, Таня (речь о подруге, с которой Елена была в заведении. — Прим. ред.) сидит, рядом смотрит, — рассказывает авторка видео. — Говорю: «Мы попозже оставим». И знаете, ради принципа ушли и не оставили. Правильно я сделала или нет… Но очень неприятно было.

За два дня это видео посмотрели свыше 290 тысяч раз. Под ним более 1300 комментариев. В них пользователи активно обсуждают тему чаевых.

@zzlatallenchik

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