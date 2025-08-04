В США открыли огромные залежи редкоземельных металлов 1 4.08.2025, 8:25

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Месторождение изменит правила игры на мировом рынке.

Месторождение редкоземельных элементов в американском штате Вайоминг под названием «Проект Халлек-Крик» может радикально изменить мировой баланс в этой сфере. Об этом сообщает экологический портал Ecoticias.

Разрабатывать месторождение будет компания American Rare Earths Ltd., которой оно принадлежит. По мнению авторов материала, проект способен усилить позиции США на глобальном рынке критически важных материалов, необходимых для развития отрасли чистой энергетики.

В материале подчеркивается, что Вайоминг — традиционно горнодобывающий регион с развитой инфраструктурой, необходимыми водными ресурсами и квалифицированной рабочей силой.

«Минерализация соответствует традиционным методам переработки, что существенно снижает эксплуатационные расходы. Кроме того, содержание радиоактивных элементов, таких как уран и торий, здесь ниже обычного, что позволяет минимизировать экологическое воздействие», — говорится в публикации.

По оценкам, в «Проекте Халлек-Крик» может находиться до 2,63 миллиарда тонн породы с содержанием редкоземельных элементов, пригодной к экономически эффективной добыче. При этом объёмы полезных ископаемых в наиболее насыщенных слоях могут оказаться даже выше, чем во всей остальной стране.

Среди подтверждённых запасов — около 8,64 миллиона тонн оксидов редкоземельных элементов (TREO), включая неодим (Nd) и празеодим (Pr), а также диспрозий и тербий. Эти элементы являются критически важными для производства электромобилей и другой высокотехнологичной продукции.

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