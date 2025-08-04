Белорусский режиссер рассказал, как в 90-е познакомился с Рустемом Умеровым
- 4.08.2025, 8:32
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Будущий глава СНБО Украины учился по обмену в США.
Белорусский режиссер Максим Швед рассказал необычную историю, как в 90-е познакомился с будущим главой СНБО Украины Рустемом Умеровым. Встреча произошла в США в 1999 году:
— В Штатах я был по программе Work and Travel, работал на кухне в детском лагере Lindenmere в маленьком городке недалеко от реки Delaware. Один из способов выбраться из леса, где был лагерь, в город — поймать машину. И вот однажды я познакомился с Майклом, который потом пригласил меня пожить у себя на какое-то время. К нему как раз приехали два студента по программе обмена, один из Германии, другой из Украины. Не знаю почему, но я не очень хотел общаться на русском, поэтому сказал украинцу, что я чех, но через пару дней, конечно, признался. Рустем (на фото в голубой рубашке) был очень позитивным и вежливым.
Помню, что меня удивило, что он знал персидский язык, хотя сам был из Крыма, и у него были золотые часы Rolex, которые тогда ассоциировались с крутизной. Вчетвером мы поехали в Нью-Йорк смотреть на статую (американец Майкл за свои 30-40 лет никогда там не был), сделали это фото с башнями (Майкл с гордостью рассказал, что однажды террористы хотели взорвать их — завезли в одну из башен грузовик с взрывчаткой, но башни устояли).
С сентября 2023 по июль этого года Рустем Умеров был министром обороны Украины. Не знаю, сколько было шансов поймать машину где-то посреди пенсильванского леса, которая в итоге привела меня к такому мощному рукопожатию, но я верю, что все встречи в жизни не случайны.