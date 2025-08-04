В Воронеже прогремели взрывы

В Воронеже прогремели взрывы2
- 4.08.2025, 8:43
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Россияне сообщают об атаке БПЛА.
В ночь на понедельник, 4 августа, в российском Воронеже прогремели взрывы. Россияне жалуются на атаку беспилотников.
Как пишет российский Telegram-канал Shot, местные жители сообщают о взрывах и ярких вспышках над северной частью города.
Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что местная ПВО якобы уничтожила несколько дронов в небе над городом.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.