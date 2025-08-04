В Воронеже прогремели взрывы 2 4.08.2025, 8:43

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Россияне сообщают об атаке БПЛА.

В ночь на понедельник, 4 августа, в российском Воронеже прогремели взрывы. Россияне жалуются на атаку беспилотников.

Как пишет российский Telegram-канал Shot, местные жители сообщают о взрывах и ярких вспышках над северной частью города.

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что местная ПВО якобы уничтожила несколько дронов в небе над городом.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

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