Как сильно может подорожать доллар в Беларуси

Как сильно может подорожать доллар в Беларуси2
- 4.08.2025, 8:53
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Экономист рассказал, на какой курс стоит ориентироваться.
На фоне очередных заявлений Дональда Трампа и снижения ключевой ставки Банком России американская валюта начала расти. На минувшей неделе она преодолела психологическую отметку в Br3 (по курсу Нацбанка).
Журналист Tochka.by поинтересовался у экономиста Вячеслава Ярошевича, насколько может подорожать доллар.
Незадолго до последнего скачка Евразийский банк развития (ЕАБР) пересмотрел и понизил прогноз среднего годового курса в Беларуси. По оценкам аналитиков, в 2025 году он должен составить Br3,28.
По словам эксперта, белорусский рубль традиционно следует за российским, несмотря на то, что в отдельные июльские дни укреплялся ко всем валютам.
«На ситуацию влияют и фактор Трампа, и очередной пакет санкций, и приближение августа, который исторически не самый благоприятный месяц для российской валюты», — отмечает Ярошевич.
Он также обращает внимание, что доллар укрепляется не только к рублю, но и к евро, и к польскому злотому.
«Евровалюта закономерно ослабла, поскольку европейцы под давлением Вашингтона заключили невыгодное для себя соглашение по тарифам. Рынок отреагировал соответственно», — добавляет экономист.
Сколько может стоить доллар в 2025 году?
Эксперт считает обоснованным ориентироваться на прогноз ЕАБР — Br3,28.
При этом, по его подсчётам, при максимуме курса в Br3,447 (10 января 2025 года) и минимуме Br2,919 (23 июля 2025 года), среднее значение составит Br3,183. Соответственно, в ближайшие месяцы у доллара есть коридор роста до Br3,38–3,40.
Однако эксперт подчеркивает, что прогнозы — дело неблагодарное. Кроме того, в Беларуси есть внутренние экономические факторы: снижение экспорта и ряда макропоказателей.
Как отмечают аналитики ЕАБР, рост белорусской экономики в последнее время обеспечивается в основном за счёт внутреннего спроса. Это — результат опережающего роста доходов населения, что, в свою очередь, создает предпосылки для ослабления национальной валюты.