Как сильно может подорожать доллар в Беларуси 2 4.08.2025, 8:53

3,474

Экономист рассказал, на какой курс стоит ориентироваться.

На фоне очередных заявлений Дональда Трампа и снижения ключевой ставки Банком России американская валюта начала расти. На минувшей неделе она преодолела психологическую отметку в Br3 (по курсу Нацбанка).

Журналист Tochka.by поинтересовался у экономиста Вячеслава Ярошевича, насколько может подорожать доллар.

Незадолго до последнего скачка Евразийский банк развития (ЕАБР) пересмотрел и понизил прогноз среднего годового курса в Беларуси. По оценкам аналитиков, в 2025 году он должен составить Br3,28.

По словам эксперта, белорусский рубль традиционно следует за российским, несмотря на то, что в отдельные июльские дни укреплялся ко всем валютам.

«На ситуацию влияют и фактор Трампа, и очередной пакет санкций, и приближение августа, который исторически не самый благоприятный месяц для российской валюты», — отмечает Ярошевич.

Он также обращает внимание, что доллар укрепляется не только к рублю, но и к евро, и к польскому злотому.

«Евровалюта закономерно ослабла, поскольку европейцы под давлением Вашингтона заключили невыгодное для себя соглашение по тарифам. Рынок отреагировал соответственно», — добавляет экономист.

Сколько может стоить доллар в 2025 году?

Эксперт считает обоснованным ориентироваться на прогноз ЕАБР — Br3,28.

При этом, по его подсчётам, при максимуме курса в Br3,447 (10 января 2025 года) и минимуме Br2,919 (23 июля 2025 года), среднее значение составит Br3,183. Соответственно, в ближайшие месяцы у доллара есть коридор роста до Br3,38–3,40.

Однако эксперт подчеркивает, что прогнозы — дело неблагодарное. Кроме того, в Беларуси есть внутренние экономические факторы: снижение экспорта и ряда макропоказателей.

Как отмечают аналитики ЕАБР, рост белорусской экономики в последнее время обеспечивается в основном за счёт внутреннего спроса. Это — результат опережающего роста доходов населения, что, в свою очередь, создает предпосылки для ослабления национальной валюты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com