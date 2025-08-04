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В соцсетях разгорелась дискуссия о зарплатах в Беларуси

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  • 4.08.2025, 9:30
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В соцсетях разгорелась дискуссия о зарплатах в Беларуси

Сколько на самом деле получают молодые специалисты.

В соцсетях разгорелась дискуссия после поста сторонника Лукашенко, который заявил, что рассказы о низких зарплатах в Беларуси — «полный бред». По его словам, молодые специалисты якобы зарабатывают больше, чем озвучивают оппоненты режима, заметил Telegram-канал «Хартия-97%».

В ответ белорусы массово начали делиться реальными историями: медсестра в роддоме — 1000 рублей, продавец в райцентре — 750–800 рублей за 12-часовые смены, молодой врач или учитель — меньше 500 долларов, юрист без связей — от 800 до 1100 рублей.

Как оказалось, картинка по телевизору совсем не похожа на то, как люди живут на самом деле.

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