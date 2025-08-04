В храме, который посетил Лукашенко на Валааме, обнаружили странную фреску 2 4.08.2025, 9:08

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РПЦ занимается пропагандой войны.

В церкви Смоленской иконы Божией Матери на территории Валаамского монастыря (Карелия, РФ), который 1 августа посетили Путин и Лукашенко, обнаружили фреску, посвященную так называемой специальной военной операции («СВО») – так называют россияне войну в Украине. Об этом говорится в сюжете российского пропагандистского канала «Россия 1», который цитирует «Агентство».

На фреске изображён российский военный с символом российских оккупантов – буквой Z на рукаве, который перевязывает голову раненому украинскому военному.

По информации росСМИ, изображение появилось на территории монастыря не позднее августа 2023 года, свидетельствует публикация военного отдела Московского патриархата. Однако тогда на этот факт не обратили особого внимания.

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