закрыть
4 августа 2025, понедельник, 9:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стал известен еще один факт из биографии Путина

1
  • 4.08.2025, 9:33
  • 2,340
Стал известен еще один факт из биографии Путина

Российский диктатор прятался от уголовного преследования.

В пятницу Владимир Путин прибыл с уже традиционным летним визитом на остров Валаам в Ладожском озере (Карелия). После первого избрания в 2000 году президент ездит сюда практически каждый год. Именно с Валаама в пятницу Путин сделал то, что от него ждали с понедельника, — ответил на ультиматум Дональда Трампа, пообещавшего ввести санкции, если Кремль до 8 августа не начнет договариваться с Украиной о мире. И частые поездки на Валаам, и использование расположенного здесь Валаамского ставропигиального мужского монастыря как площадки для пресс-конференции не выглядят случайными. Именно на Валааме президент еще в 90-х годах, возможно, познал силу религии, сбежав сюда от уголовного преследования. Об этом пишут Роман Баданин и Михаил Рубин в книге «Царь собственной персоной», пишет «Агентство».

Как рассказал собеседник журналистов, знавший Путина по работе в Санкт-Петербурге, после проигрыша Анатолия Собчака на выборах 1996 года генпрокуратура во главе с Юрием Скуратовым начала расследовать дело о нарушениях в петербургской мэрии. В северной столице высадилась бригада московских следователей. Опасаясь проблем с законом, Путин на время уехал из родного города на остров Валаам, рассказал источник.

Расположенный на острове как минимум с XV века один из самых известных в России православных мужских монастырей в 90-е пребывал в плачевном состоянии. С монахами остров делили семьи ссыльных инвалидов – ветеранов Второй мировой войны, которых советская власть выселяла из крупных городов, чтобы они не портили благополучную картину коммунистического быта. Именно в монастыре в июле 1996 года и осел на несколько дней сбежавший из Петербурга Путин, утверждает собеседник авторов книги.

Журналисты допускают, что эта история вполне может быть апокрифом: она буквально копирует легенды о древних царях, чудесным образом спасшихся в церковных обителях (так, например, Петр I в XVII веке укрылся от восставших стрельцов в Троице-Сергиевом монастыре). Однако многое действительно говорит о том, что у Путина с Валаамом с тех самых пор очень тесная, едва ли не мистическая связь, пишут Баданин и Рубин.

Ежегодные поездки Путина на Валаам происходят примерно в то же время года, когда он предположительно спасался в келье от следователей. На территории монастыря для президента даже построили специальный скит – место, где Путин останавливается во время своих визитов. Тут же в 2008 году открыли храм в честь святого древнерусского князя Владимира и мученицы Людмилы Чешской. Прихожане быстро сообразили, что на самом деле храм посвящен Владимиру Путину и его жене Людмиле, говорится в книге.

Друзья Путина скупили огромные земельные угодья в районе карельского города Лахденпохья, напротив острова Валаам. Там тоже останавливался Путин во время своих вояжей в монастырь. Наконец, именно в Валаамском монастыре с 90-х служил особо почитаемый Путиным и его окружением монах Мефодий (в миру — Венко Петков). Он прославился тем, что в 2012 году, когда Путин только вернулся на пост президента и на радостях в очередной раз приехал на Валаам, бросился целовать руку российскому правителю. Путин тогда отдернул руку, но Мефодия чтить не перестал. Когда монах в 2021 году умер от ковида, Путин пришел к нему на могилу.

Согласно книге, бегство Путина в Валаамский монастырь мог организовать Роман Цепов (при рождении — Бейленсон), бывший сотрудник силовых ведомств, создавший в Санкт-Петербурге частную охранную фирму «Балтик-эскорт». Именно Цепов организовывал охрану Путина, которому была не положена госохрана, Цепов же был посредником в общении президента и петербургских криминальных вожаков, пишут Баданин и Рубин. В 2004 году Цепов умер страшной смертью: после посещения своих знакомых в ФСБ и МВД по Санкт-Петербургу у него диагностировали отравление неким веществом, вызвавшим симптомы лучевой болезни.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич