Стал известен еще один факт из биографии Путина 1 4.08.2025, 9:33

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Российский диктатор прятался от уголовного преследования.

В пятницу Владимир Путин прибыл с уже традиционным летним визитом на остров Валаам в Ладожском озере (Карелия). После первого избрания в 2000 году президент ездит сюда практически каждый год. Именно с Валаама в пятницу Путин сделал то, что от него ждали с понедельника, — ответил на ультиматум Дональда Трампа, пообещавшего ввести санкции, если Кремль до 8 августа не начнет договариваться с Украиной о мире. И частые поездки на Валаам, и использование расположенного здесь Валаамского ставропигиального мужского монастыря как площадки для пресс-конференции не выглядят случайными. Именно на Валааме президент еще в 90-х годах, возможно, познал силу религии, сбежав сюда от уголовного преследования. Об этом пишут Роман Баданин и Михаил Рубин в книге «Царь собственной персоной», пишет «Агентство».

Как рассказал собеседник журналистов, знавший Путина по работе в Санкт-Петербурге, после проигрыша Анатолия Собчака на выборах 1996 года генпрокуратура во главе с Юрием Скуратовым начала расследовать дело о нарушениях в петербургской мэрии. В северной столице высадилась бригада московских следователей. Опасаясь проблем с законом, Путин на время уехал из родного города на остров Валаам, рассказал источник.

Расположенный на острове как минимум с XV века один из самых известных в России православных мужских монастырей в 90-е пребывал в плачевном состоянии. С монахами остров делили семьи ссыльных инвалидов – ветеранов Второй мировой войны, которых советская власть выселяла из крупных городов, чтобы они не портили благополучную картину коммунистического быта. Именно в монастыре в июле 1996 года и осел на несколько дней сбежавший из Петербурга Путин, утверждает собеседник авторов книги.

Журналисты допускают, что эта история вполне может быть апокрифом: она буквально копирует легенды о древних царях, чудесным образом спасшихся в церковных обителях (так, например, Петр I в XVII веке укрылся от восставших стрельцов в Троице-Сергиевом монастыре). Однако многое действительно говорит о том, что у Путина с Валаамом с тех самых пор очень тесная, едва ли не мистическая связь, пишут Баданин и Рубин.

Ежегодные поездки Путина на Валаам происходят примерно в то же время года, когда он предположительно спасался в келье от следователей. На территории монастыря для президента даже построили специальный скит – место, где Путин останавливается во время своих визитов. Тут же в 2008 году открыли храм в честь святого древнерусского князя Владимира и мученицы Людмилы Чешской. Прихожане быстро сообразили, что на самом деле храм посвящен Владимиру Путину и его жене Людмиле, говорится в книге.

Друзья Путина скупили огромные земельные угодья в районе карельского города Лахденпохья, напротив острова Валаам. Там тоже останавливался Путин во время своих вояжей в монастырь. Наконец, именно в Валаамском монастыре с 90-х служил особо почитаемый Путиным и его окружением монах Мефодий (в миру — Венко Петков). Он прославился тем, что в 2012 году, когда Путин только вернулся на пост президента и на радостях в очередной раз приехал на Валаам, бросился целовать руку российскому правителю. Путин тогда отдернул руку, но Мефодия чтить не перестал. Когда монах в 2021 году умер от ковида, Путин пришел к нему на могилу.

Согласно книге, бегство Путина в Валаамский монастырь мог организовать Роман Цепов (при рождении — Бейленсон), бывший сотрудник силовых ведомств, создавший в Санкт-Петербурге частную охранную фирму «Балтик-эскорт». Именно Цепов организовывал охрану Путина, которому была не положена госохрана, Цепов же был посредником в общении президента и петербургских криминальных вожаков, пишут Баданин и Рубин. В 2004 году Цепов умер страшной смертью: после посещения своих знакомых в ФСБ и МВД по Санкт-Петербургу у него диагностировали отравление неким веществом, вызвавшим симптомы лучевой болезни.

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