У Крымского моста скопилась рекордная пробка 4.08.2025, 9:46

Длительность ожидания достигала пяти часов.

Автомобильный затор у Крымского моста со стороны Таманского полуострова достиг рекорда по протяженности в 30 километров, сообщают Mash и Astra со ссылкой на стоящих в пробке автомобилистов.

Около двух часов дня 3 августа в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 1850 транспортных средств, сообщала пресс-служба Крымского моста. Длительность ожидания достигала пяти часов. При этом со стороны Керчи очереди на досмотр ожидали еще 349 машин, им пришлось потратить на процедуру около часа. Проверки сканером занимают до семи часов.

К 16:00 число стоявших в очереди автомобилей снизилось до 1400, а время ожидания на досмотр — до четырех часов. Предыдущий антирекорд по пробке у моста был зафиксирован в июле 2025 года — длина затора составила 22 км, отмечают телеграм-каналы. Утром в понедельник в пробке с обеих сторон снова находились почти 2 000 машин, время ожидания составило около четырех часов.

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