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Индия срочно купила нефть у США

  • 4.08.2025, 9:58
Индия срочно купила нефть у США

Нью-Дели готовится к вторичным санкциям Трампа.

Крупнейший нефтепереработчик Индии Indian Oil Corporation закупил 7 млн баррелей нефти с поставкой в сентябре. Это связано с сокращением закупок российской нефти из-за санкций, сообщает Reuters.

По данным источников, Indian Oil Corporation приобрела 4,5 млн баррелей американской нефти, 500 тысяч баррелей канадской Western Canadian Select и 2 млн баррелей нефти Das, добываемой в Абу-Даби.

В тендере, который закрылся 1 августа, поставщиками американской нефти выступили компании P66, Equinor, Mercuria и Vitol. Компания Trafigura поставит 2 млн баррелей сорта Das.

Цены сделок не раскрываются. Источники не уполномочены говорить с прессой и пожелали остаться анонимными.

Как уточнили два источника, высокие объемы закупок связаны с частичной заменой поставок из России. Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти, перевозимой морем.

Однако в последние недели государственные НПЗ страны, включая IOC, HPCL, BPCL и MRPL, приостановили закупки нефти из России. Причина — сужение ценовой разницы и геополитическое давление.

Ранее президент США Дональд Трамп ранее пригрозил странам, покупающим нефть у Москвы, 100-процентными вторичными тарифами.

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