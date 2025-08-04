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Траектория падения Путина очевидна

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  • Юрий Богданов
  • 4.08.2025, 10:12
  • 3,606
Траектория падения Путина очевидна
Юрий Богданов

Вопрос лишь во времени.

Путин, в общем-то, мог бы стать самым счастливым правителем в истории как самой России, так и, пожалуй, всей первой четверти XXI века. Волею судьбы, ничем этого не заслужив, он получил ключи от страны с колоссальным ресурсным потенциалом, внушительным (и относительно молодым на 1999 год) населением и широким полем «мягкой силы» вокруг.

К тому же в наследство ему досталась экономика с преимущественно проведенными рыночными реформами. В этом Россия на два порядка опережала Украину и других соседей по уровню десоветизации.

Условия были исключительно благоприятные: стабильный ресурсный тренд, открытый доступ к рынкам Европы, к растущему рынку Китая и эксклюзивный — к рынкам соседей. На фоне изменения вектора американской внешней политики после 11 сентября 2001 года Россия получила уникальное положение — партнера США, который одновременно имел сильные позиции на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Центральной Европе.

Оставалось только строить «Канаду+»: страну, возможно, чуть менее демократичную, но с дополнительным бонусом в виде собственной сферы культурного и экономического влияния.

Однако такой путь требовал персональной «жертвы» — отказа от роли царя-клептократа. Как минимум, он требовал уважения к соседям, умения договариваться, а не ломать всех через колено; предполагал необходимость пожимать руки и честно вести переговоры даже с «младшими» партнерами.

Но на всем пути Путина подводили собственные комплексы и желание встать в один ряд не с Конрадом Аденауэром или Пак Чон Хи, а с тиранами вроде Петра I или Сталина — только с дворцом в Сочи. Собственно, все это пренебрежение, высокомерие и стремление получить все сразу мы и увидели в его взаимодействии с таким же одержимым собственным эго президентом США.

Когда Путину снова невероятно повезло и он получил шанс на политическую победу без выигрыша на поле боя, ему показалось, что он ухватил Бога за бороду.

Но если обычно за спиной Путина стояло ресурсное преимущество его страны, а против него — уязвимость демократических механизмов к прямому давлению, то теперь ситуация изменилась. За три с половиной года бездарной войны против Украины и 25 лет самого коррумпированного режима в истории его позиции значительно ослабли. А напротив оказался человек с не менее раздутым эго.

Повезет ли ему снова? Удастся ли «проскочить» на этот раз? Ведь его режим и экономика и так дышат на ладан, и может хватить относительно небольшого толчка.

В конце концов, траектория его падения очевидна. Вопрос лишь во времени. И чем быстрее этот режим придет в упадок, тем быстрее мир вздохнет с облегчением, а Украина одержит окончательную победу.

Юрий Богданов, «Фейсбук»

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